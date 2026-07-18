Κυψέλη: Θρίλερ με τα ανθρώπινα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση του εντοπισμού ανθρώπινων μελών σε βαλίτσα που βρέθηκαν, μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εξετάσουν το εύρημα και να συλλέξουν στοιχεία.

Υπενθυμίζεται πως, τη βαλίτσα εντόπισε άνδρας, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη οσμή που προερχόταν από το σημείο. Από την βαλίτσα φέρεται, δε, να προεξέχει ανθρώπινο μέλος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν πρόκειται για το πτώμα άνδρα ή γυναίκας, καθώς είναι σε προχωρημένη σήψη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται πως, το κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι ακατοίκητο εδώ και περίπου τρία χρόνια.