Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ρωσικό ουρανό έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις

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Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, έπειτα από νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό και περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε αρκετές περιοχές. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκτεταμένα σύννεφα καπνού, τα οποία ήταν ορατά από μεγάλη απόσταση. Χρήστες σχολίασαν χαρακτηριστικά ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν», ενώ οι εικόνες από τις πυρκαγιές διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.<br><br>Apocalyptic footage. <a href="https://t.co/AThjxg7cwP">pic.twitter.com/AThjxg7cwP</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://x.com/nexta_tv/status/2078390648290312558?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία που επλήγησαν ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας. Η φωτιά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, ενώ βίντεο καταγράφουν φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο και μεγάλες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.<br><br>Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… <a href="https://t.co/EuIWvMS65c">pic.twitter.com/EuIWvMS65c</a></p>— Monitor Konfliktów (@Monitor807) <a href="https://x.com/Monitor807/status/2078359065353175367?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι αρμόδιες ρωσικές αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πλήρη απολογισμό για τις ανθρώπινες απώλειες και το εύρος των υλικών ζημιών. Αναφορές για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Εικόνες από τις περιοχές των επιθέσεων δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.<br><br>This isn't just about tanks and trenches anymore.<br><br>Ukraine is now going… <a href="https://t.co/VnMZRtSaiY">pic.twitter.com/VnMZRtSaiY</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://x.com/MarioNawfal/status/2078355334070968674?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>