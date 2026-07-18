Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ρωσικό ουρανό έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις

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Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, έπειτα από νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ο πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό και περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε αρκετές περιοχές.
Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκτεταμένα σύννεφα καπνού, τα οποία ήταν ορατά από μεγάλη απόσταση. Χρήστες σχολίασαν χαρακτηριστικά ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν», ενώ οι εικόνες από τις πυρκαγιές διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία που επλήγησαν ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, ενώ βίντεο καταγράφουν φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο και μεγάλες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν.
Οι αρμόδιες ρωσικές αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πλήρη απολογισμό για τις ανθρώπινες απώλειες και το εύρος των υλικών ζημιών.
Αναφορές για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Εικόνες από τις περιοχές των επιθέσεων δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές.
Το πλήρες μέγεθος των ζημιών στις ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές παραμένει αδιευκρίνιστο.
Η αναφορά του Ζελένσκι στις επιχειρήσεις
Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ανάρτησή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στρατηγικούς στόχους σε μεγάλο βάθος μέσα στη ρωσική επικράτεια.
Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς». Παράλληλα, υποστήριξε ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Όπως υποστήριξε, τα εξαρτήματα προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξοπλισμού πλοήγησης.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και για επιθέσεις με ουκρανικά όπλα μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.
Ο Ζελένσκι συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».
Οι επιθέσεις εντάσσονται στην εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το Κίεβο επιδιώκει να πλήξει κρίσιμες αλυσίδες ανεφοδιασμού και εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας.
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