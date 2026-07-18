Γ.Παπανδρέου από Καλάβρυτα: «Η ΝΔ δεν είναι απλώς ανίκανη να αντιμετωπίσει το σύστημα, αλλά λειτουργεί μέσα σ’ αυτό και το τροφοδοτεί»

Με αιχμή την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου και με σαφείς πολιτικές αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε σήμερα στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η Ύπαιθρος του Αύριο: Να μένεις, να παράγεις και να ζεις στον τόπο σου», που συνδιοργανώνουν ο ίδιος, ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου και ο Δήμος Καλαβρύτων.

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε τα Καλάβρυτα ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που διαθέτει η ελληνική περιφέρεια όταν υπάρχουν ισχυροί τοπικοί θεσμοί. Αναφέρθηκε στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο συνεταιριστικής οργάνωσης.

«Το πρόβλημα είναι ο τρόπος διακυβέρνησης»

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα δεν στερείται χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά πολιτικής διαχείρισης που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό συνέδεσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα ευρύτερο μοντέλο άσκησης εξουσίας, κάνοντας λόγο για πελατειακό σύστημα που, όπως ανέφερε, παράγει φαινόμενα αδιαφάνειας και στρεβλής κατανομής δημόσιων πόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτού – Καλαβρύτων, τον οποίο χαρακτήρισε χαρακτηριστικό παράδειγμα εγκατάλειψης της περιφέρειας. Υποστήριξε ότι η πολύμηνη ταλαιπωρία γύρω από τη λειτουργία του δεν οφείλεται στην έλλειψη πόρων, αλλά στην απουσία πολιτικής βούλησης και στον τρόπο με τον οποίο ιεραρχούνται οι δημόσιες επενδύσεις.

«Η κρίση της υπαίθρου είναι κρίση παραγωγικού μοντέλου»

Στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου υποστήριξε ότι η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα ενός παραγωγικού μοντέλου που, όπως είπε, αδυνατεί να στηρίξει τη μικρή και μεσαία παραγωγή.

Αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, την κλιματική κρίση, τις ζωονόσους, τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και στη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Κατά την εκτίμησή του, τα προβλήματα αυτά παραμένουν χωρίς ουσιαστικές λύσεις επειδή το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης είναι, όπως είπε, «πελατειακό, συγκεντρωτικό και αιχμάλωτο συμφερόντων».

Ολόκληρη η ομιλία

Φίλες και φίλοι,

Η συζήτηση που ανοίγουμε σήμερα για την Ύπαιθρο του Αύριο δεν είναι μια ακόμη συζήτηση. Είναι η αφετηρία ενός μεγάλου διαλόγου για το τι σημαίνει, ουσιαστικά, να μένεις, να παράγεις και να ζεις στον τόπο σου.

Και το κάνουμε εδώ, σε μια περιοχή όπου βλέπουμε καθαρά τις παθογένειες που παραπέμπουν ευθέως σε αυτό που εδώ και χρόνια ονομάζουμε Ελληνικό Πρόβλημα.

Α. Οι δυνατότητες υπάρχουν και το αποδεικνύουμε

Ξέρουμε ότι η αλλαγή γίνεται, γιατί την έχουμε δει με τα μάτια μας.

Εδώ, στα Καλάβρυτα, ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων είναι το ζωντανό παράδειγμα: πρότυπα δομημένος, με επενδύσεις, με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, με διαφάνεια και οικονομική αποδοτικότητα. Ο Δήμος μας ανακηρύχτηκε πρόσφατα δεύτερος καλύτερος ορεινός Δήμος πανελλαδικά, με όραμα να μετατρέψει το Χιονοδρομικό σε Πολυθεματικό Πάρκο Τεσσάρων Εποχών.

Αυτά δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι αποδείξεις. Αποδείξεις ότι όταν δίνεται χώρος στις τοπικές κοινωνίες, οι λύσεις υπάρχουν και τις βρίσκουμε μόνοι μας, ακόμη κι όταν η κρίση μάς βρίσκει απροετοίμαστους.

Γι' αυτό, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μίλησα για τη Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων: για δημοκρατία και αλληλεγγύη στην οικονομία, για τον εκδημοκρατισμό της ίδιας της οικονομικής ζωής, με έμφαση στους συνεταιρισμούς, στις κοινωνικές επιχειρήσεις, στις ενεργειακές κοινότητες.

Β. Το πρόβλημα δεν είναι τα μέσα. Είναι ο τρόπος διακυβέρνησης

Οι δυνατότητες υπάρχουν. Και τα χρήματα δεν λείπουν. Τι λείπει, λοιπόν;

Λείπει ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλώς ανίκανη να αντιμετωπίσει το σύστημα. Λειτουργεί μέσα σ' αυτό, και το τροφοδοτεί. Με τον μανδύα του «επιτελικού κράτους», ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε κέντρο ελέγχου και διανομής του δημόσιου χρήματος.

Το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ακόμη σκάνδαλο αδιαφανούς διαχείρισης. Είναι οργανωμένο σχέδιο, με χρηματοδότηση παραγόντων που επηρεάζουν το κλίμα και τη ροή των ψήφων. Το ίδιο σύστημα που παράγει το ΟΠΕΚΕΠΕ παράγει και την τραγωδία των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής της. Το ίδιο σύστημα παράγει τις υποκλοπές. Τα δώρα δισεκατομμυρίων στους μεγάλους της ενέργειας, των κατασκευών, των καταναλωτικών αλυσίδων. Τις αναθέσεις δισεκατομμυρίων σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για κούφιες μελέτες.

Και το ίδιο ακριβώς σύστημα είναι που αφήνει τον Οδοντωτό στην εγκατάλειψη.

Δεν είναι σύμπτωση. Είναι συνέπεια. Όταν η εξουσία ιδιοποιείται από λίγους, όταν καταστρατηγείται η διάκριση των εξουσιών, το πρώτο πράγμα που θυσιάζεται είναι ό,τι δεν εξυπηρετεί άμεσα το δίκτυο εξουσίας. Και αυτό είναι, πρώτα απ' όλα, η ύπαιθρος, τα ορεινά, τα νησιά.

Μια ματιά, και μόνο, στο πώς προσέχουν τις τράπεζες, τους ενεργειακούς κολοσσούς και τις καταναλωτικές αλυσίδες την ίδια ώρα που συρρικνώνεται διαρκώς το εισόδημα των πολλών, αρκεί για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτών των επιλογών.

Δείτε εδώ, στα Καλάβρυτα, τα πρωτοφανή προβλήματα με τον Οδοντωτό. Δείτε την προκλητική αδιαφορία, μαζί με την υποκρισία και τη σχεδιασμένη μετατόπιση ευθυνών. Και να το πούμε καθαρά: δεν ήταν ποτέ θέμα κόστους. Λεφτά σπαταλήθηκαν πέρα από κάθε όριο τα τελευταία χρόνια. Ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χάθηκε στις σκοτεινές διαδρομές του ελληνικού πελατειακού πολιτικο-οικονομικού συστήματος. Και μαζί του χάθηκε η ελπίδα δεκάδες δισεκατομμύρια να επενδυθούν παραγωγικά και βιώσιμα, σε ένα συνεκτικό σχέδιο μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Αυτή είναι η ουσία: όταν το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, οι αποφάσεις παίρνονται μακριά από τις τοπικές κοινωνίες. Όταν είναι πελατειακό, οι πόροι πηγαίνουν εκεί που εξυπηρετούν δίκτυα, όχι ανάγκες. Όταν είναι αιχμάλωτο συμφερόντων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων αποκλείει τους ορεινούς, τους νησιώτες, τους αδύναμους. Και όταν είναι αδιαφανές, κανείς δεν λογοδοτεί για τίποτα απ' όλα αυτά.

Γι' αυτό η κρίση που ζούμε δεν είναι συγκυριακή. Είναι συστημική κρίση παραγωγικού προτύπου. Τι άλλο μπορεί να είναι η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και η ταυτόχρονη παράδοσή του σε λίγα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα; Τι άλλο ο αφελληνισμός του εθνικού μας πλούτου; Τι άλλο η απουσία ισχυρής, καινοτόμου παραγωγικής βάσης;

Και τα προβλήματα αυτά δεν μένουν στάσιμα, πολλαπλασιάζονται. Πριν δύο μήνες, στη Νάξο, μίλησα για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, για το κόστος της ενέργειας, για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, για τον διεθνή ανταγωνισμό — συχνά αθέμιτο — για τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, για την έλλειψη συστηματικής έρευνας στα αγροτικά μας προϊόντα και εκπαίδευσης των αγροτών μας, για τις ζωονόσους, ένα φαινόμενο που θα επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο ποια είναι. Είναι γιατί, χρόνια τώρα, παραμένουν αναπάντητα.

Και η απάντηση είναι μία: γιατί το ίδιο το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας είναι πελατειακό, συγκεντρωτικό, αιχμάλωτο συμφερόντων, αδιαφανές. Και ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να θεραπεύσει όσα το ίδιο παράγει.

Γ. Το αντίθετο μοντέλο και τι προτείνουμε

Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διαμόρφωση ενός εθνικού διεκδικητικού πλαισίου, που θα απαιτεί οι πόροι του ελληνικού λαού να αξιοποιούνται με διαφάνεια, με εθνικούς στόχους, με προγραμματισμό, με αξιολόγηση ουσίας.

Αυτό σημαίνει συνεχή διαβούλευση με την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τον πολίτη — γιατί ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα πρέπει να απαντούν σε ένα και μόνο ερώτημα: ποιον εξυπηρετούν; Όχι τους ολιγάρχες. Τους Έλληνες πολίτες.

Σημαίνει ριζική αποκέντρωση: να απελευθερώσουμε την περιφέρεια από τις γραφειοκρατικές και πελατειακές δομές που την πνίγουν, να μπορεί να δοκιμάζει, να παίρνει πρωτοβουλίες, και βέβαια να έχει τους αναγκαίους πόρους — πόρους που δεν θα καταλήγουν στα ταμεία των κεντρικών υπουργείων, αλλά θα διανέμονται με δίκαιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα.

Σημαίνει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας, παιδείας, μεταφορών, τη διαχείριση βασικών αγαθών όπως το νερό, με έναν και μοναδικό στόχο: το κοινό καλό και την ποιότητα ζωής για όλους.

Ναι, είμαστε διαφορετικοί. Δεν υιοθετούμε τις επιλογές ενός συστήματος που υπηρετεί τους λίγους. Είμαστε δημοκράτες σοσιαλιστές, γιατί υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και τους πολλούς.

Η δύναμη για το μέλλον μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια.