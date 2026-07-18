Βαλίτσα με ανθρώπινα μέλη βρέθηκε στην Κυψέλη

Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις δύο το μεσημέρι από άστεγο άνδρα
Βαλίτσα που φέρεται να περιέχει ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξετάσουν το εύρημα και να συλλέξουν στοιχεία.
Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι από άστεγο άνδρα που διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, όταν αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σημείο.
Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία.
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τα ανθρώπινα μέλη να ανήκουν σε άνδρα.
Την προανάκριση και την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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