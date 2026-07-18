Ευγενία Σαμαρά: Ιππασία, θερμές πηγές και μαγευτικά τοπία στο ταξίδι της στο Κιργιστάν

Η ηθοποιός ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα της στη χώρα της κεντρικής Ασίας
Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει να εξερευνά το Κιργιστάν, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες εικόνες από το ταξίδι της.
Η ηθοποιός απόλαυσε ιππασία στα εντυπωσιακά τοπία της χώρας, ενώ έκανε και μια στάση σε ιαματική πηγή για μια χαλαρωτική βουτιά, όπως αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα της παραμονής της.
Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε αρχικά ένα βίντεο ενώ κάλπαζε και στη λεζάντα του σημείωσε: «Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας ΤΑΛΟΓΑ. Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ. Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των νομάδων. Επίσκεψη στη λίμνη Milky Lake, πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού. Fan fact: -το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ. ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH».
Σε επόμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ιαματική πηγή στην οποία βρέθηκε, περιγράφοντας λεπτομέρειες για το μέρος που βρίσκεται: «Το σημερινό καρουζελάκι έχει πολύ πηγή ιαματική και μυρίζει θειάφι. ΠΟΥ;;ΠΩΣ;;; Ρώσικα τζιπ 4x4 σε συνδυασμό με πεζοπορία για να φτάσουμε στο Altyn Arashan. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν. Το όνομά του σημαίνει στα κιργιζικά "Χρυσή Ιαματική Πηγή". Και βασικά είναι διάσημο γι’αυτό που λέει το όνομα του, για τις φυσικές θερμές πηγές του. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, μέσα στην οροσειρά Terskey Ala-Too (εκεί ζουν άγρια ζώα όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ σπάνια, η χιονόπαρδαλη- ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ). Πολλές οικογένειες στην περιοχή μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια νομαδική παράδοση αιώνων. Δηλαδή όπως έλεγε και Άκης Πάνου - επτά νομά σε ένα δωμά», έγραψε.
Από την πρώτη της μέρα στο ταξίδι μοιράστηκε φωτογραφίες από τη λίμνη που βούτηξε, το υπαίθριο μουσείο που επισκέφτηκε και το μέρος που διέμεινε.
«Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε», έγραψε.
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