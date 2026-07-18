Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος: Το πρώτο trailer για το νέο «Στούντιο 4»

Το πρώτο επίσημο teaser της ΕΡΤ σηματοδοτεί τη νέα εποχή του «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο να αναλαμβάνουν την παρουσίαση μετά τη μετακίνηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ.

Η ΕΡΤ άνοιξε και επίσημα το κεφάλαιο της νέας τηλεοπτικής σεζόν, δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του ανανεωμένου «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο να εμφανίζονται για πρώτη φορά ως το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της καθημερινής απογευματινής ζώνης.

Το κινηματογραφικής αισθητικής teaser κινείται σε έναν χώρο που θυμίζει γκαλερί ή μουσείο. Οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται αρχικά με γυρισμένη την πλάτη, παρατηρώντας έργα τέχνης, ενώ υπό τους ήχους του κλασικού "Flower Duet" δημιουργείται ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που κρατά το στοιχείο της έκπληξης μέχρι το φινάλε.

Η αλλαγή σκυτάλης στο «Στούντιο 4»

Η αλλαγή στην παρουσίαση ήρθε μετά την ολοκλήρωση της πορείας της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ. Οι δύο δημοσιογράφοι, που ταύτισαν το όνομά τους με το «Στούντιο 4» από την πρώτη ημέρα προβολής του, αποχώρησαν από τη δημόσια τηλεόραση και μετακινήθηκαν στον ΣΚΑΪ, όπου θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με νέα εκπομπή τη φετινή σεζόν.

Παρά την αλλαγή των παρουσιαστών, η ΕΡΤ διατηρεί τον τίτλο και τη βασική φιλοσοφία της εκπομπής, επιχειρώντας ταυτόχρονα να δώσει νέο δημιουργικό αποτύπωμα μέσα από το νέο τηλεοπτικό δίδυμο.