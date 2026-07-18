Απόστολος Γκλέτσος: «Μου βγήκε σε καλό που σταμάτησα να ασχολούμαι με την πολιτική»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Ζω καλά» ήταν σήμερα ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος εξομολογήθηκε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη πως του έκανε πολύ καλό που σταμάτησε την ενασχόλησή του με την πολιτική.

«Κάτι που έκανα εγώ και τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό, όπως φαίνεται, είναι ότι σταμάτησα να ασχολούμαι πλέον με την πολιτική», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε στη συνέχεια: «Όχι, δεν θα ξαναγυρίσω. Είναι “μικρόβιο”, αλλά εγώ ολοκλήρωσα. Έδωσα, πήρα και το ευχαριστήθηκα.

Αλλά τέλειωσα και τώρα αισθάνομαι ωραία γιατί ηρέμησα. Πραγματικά, είχα έναν μόνιμο ξεσηκωμό, έναν κόμπο στο στομάχι, του τύπου τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με το άλλο…».