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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ. ΚΟΥΛΗ } 
~•ΕΤΩΝ 78•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ.
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΡΑΝΙΑ ΚΟΥΛΗ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΗ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΠΙΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382     24ωρη εξυπηρέτηση 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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