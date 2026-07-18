Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20-7-2026

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ. ΚΟΥΛΗ }
~•ΕΤΩΝ 78•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ.
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΡΑΝΙΑ ΚΟΥΛΗ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΗ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΠΙΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 24ωρη εξυπηρέτηση
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