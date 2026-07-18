Ρ. Δούρου: Αγαπάμε την ευθύνη - Ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚO του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρώτη της δήλωση μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε η Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: "Ν' αγαπάς την ευθύνη". Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ' ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».