Στον κλοιό του πρώτου καύσωνα η χώρα- Πού θα αγγίξει τους 42°C ο υδράργυρος- Γιατί οι πόλεις μετατρέπονται σε «θερμικές παγίδες»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το κύμα έντονης ζέστης θα διαρκέσει από την Κυριακή 19 Ιουλίου έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική άνοδο και τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το κύμα έντονης ζέστης θα διαρκέσει από την Κυριακή 19 Ιουλίου έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσωνες, όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία και η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα φτάσει ή και θα αγγίξει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και στην Αττική. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να πλησιάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μετά την κορύφωση της ζέστης, πάντως, διαφαίνεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και να βάλει τέλος στις συνθήκες καύσωνα

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Γιατί οι πόλεις υπερθερμαίνονται Καθώς το νέο κύμα ζέστης πλησιάζει, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται ακόμη πιο έντονες μέσα στις πόλεις, εξαιτίας του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Οι πόλεις αναπτύσσουν το δικό τους μικροκλίμα. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα, η πυκνή δόμηση, η περιορισμένη βλάστηση και η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα ευνοούν τη συσσώρευση θερμότητας μέσα στον αστικό ιστό. Αποτέλεσμα είναι οι αστικές περιοχές να παραμένουν θερμότερες από τις γύρω περιαστικές και αγροτικές ζώνες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των βραδινών και νυχτερινών ωρών. Η έλλειψη σκίασης και φυσικού δροσισμού, οι επιφάνειες που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και η θερμότητα που παράγεται από οχήματα, κλιματιστικά και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ένα από τα σοβαρότερα χαρακτηριστικά της αστικής θερμικής νησίδας είναι ότι τα κτίρια και οι επιφάνειες απελευθερώνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας τη θερμότητα που συγκράτησαν μέσα στην ημέρα. Έτσι περιορίζεται η νυχτερινή δροσιά, η οποία είναι απαραίτητη για να ανακάμψει ο ανθρώπινος οργανισμός έπειτα από πολλές ώρες έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Η παρατεταμένη θερμική καταπόνηση επηρεάζει περισσότερο τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα άτομα με προβλήματα υγείας, τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.