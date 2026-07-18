Το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε - Συντετριμμένη η Έλενα Κατραβά

Το τελεταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε, είπαν στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.

Ο πρώην παίκτης του «Bar» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, ύστερα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία ήταν η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά. Ντυμένη στα μαύρα και κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένη, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της και απέκτησε δύο παιδιά.

Δίπλα της βρίσκεται συνεχώς ο κουμπάρος τους, Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει να στηρίξει την οικογένεια. Ήταν, μάλιστα, εκείνος που ενημέρωσε δημόσια για τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας μέσω των κοινωνικών δικτύων, καλώντας όσους επιθυμούν να πουν το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Ελεύθερα



Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίζεται και ο Γιώργος Ελεύθερας, ο οποίος συνδέθηκε με τον Λορέντζο Καριέρε μέσα από τη συμμετοχή τους, στο τηλεοπτικό «Bar» πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Μαζί με τον αδελφό του Νίκο δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Παρότι οι επαγγελματικές τους διαδρομές χώρισαν αργότερα, η φιλία τους παρέμεινε ισχυρή. Ο ίδιος είχε περιγράψει στο παρελθόν τη σχέση τους λέγοντας πως από «Φίλοι για Πάντα» έγιναν τελικά «αδέλφια για πάντα».

Το λιτό «αντίο» στα social media



Μη μπορώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλεια, ο Γιώργος Ελεύθερας επέλεξε να αποχαιρετήσει τον φίλο του με έναν ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο.

Στην νέα του ανάρτηση δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα», χωρίς να προσθέσει κανένα σχόλιο, αφήνοντας την εικόνα να εκφράσει όσα δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν με λόγια.