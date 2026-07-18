Πάτρα: Συλλήψεις για απάτη, παράνομη οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε

καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών για το αδίκημα της

απάτης, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στην Πάτρα,από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο κατηγορούμενος, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.