Πύργος: Τράκαρε και το αλκοτέστ βγήκε θετικό

Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, μία ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη ενεπλάκη με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Στο πλαίσιο

του τροχονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι

οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.