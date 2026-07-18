Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12.04 το μεσημέρι του Σαββάτου στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης, με επίκεντρο 35χλμ βόρεια βορειανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.

Tο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15χλμ. με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στο νησί, χωρίς πάντως να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.