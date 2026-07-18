Ηλεία: Δύο συλλήψεις για δυνατή μουσική σε Κρέστενα και Αμαλιάδα

Η τήρηση της νομοθεσίας για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκε στο επίκεντρο των αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ηλεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ιδιοκτητών επιχειρήσεων σε Κρέστενα και Αμαλιάδα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Στα Κρέστενα, αστυνομικοί της Μεικτής Περιπολίας συνέλαβαν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα χωρίς την απαιτούμενη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής. Παράλληλα, από την ηχομέτρηση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η ένταση της μουσικής ξεπερνούσε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην Αμαλιάδα, όπου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και νόμιμου εκπροσώπου καταστήματος, καθώς η μουσική που αναπαραγόταν σε υπαίθριο χώρο υπερέβαινε, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ηχομέτρου, τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση της Αμαλιάδας περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός, συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρισκόταν στο κατάστημα κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διατάραξη κοινής ησυχίας και παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ οι υποθέσεις θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.