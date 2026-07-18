Πάτρα: Κάνει τον πρόσφυγα και είναι απατεώνας- Νέα απάτη phishing εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μια νέα παραλλαγή της γνωστής διαδικτυακής απάτης τύπου «advance fee fraud» (απάτη προκαταβολής χρημάτων) κάνει την εμφάνισή της στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, με τους κυβερνοεγκληματίες να προσαρμόζουν το αφήγημά τους στην επικαιρότητα και να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη καμπάνια phishing χρησιμοποιεί μια συγκινησιακά φορτισμένη ιστορία, παρουσιάζοντας τον αποστολέα ως νεαρό Ουκρανό πρόσφυγα που έχασε την οικογένειά του στον πόλεμο και αναζητά βοήθεια για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια υποτιθέμενη τεράστια κληρονομιά εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σενάριο της απάτης

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των e-mails που κυκλοφορούν, ο αποστολέας εμφανίζεται ως «Alex Kovalchuk» και ισχυρίζεται ότι φιλοξενείται σε καταυλισμό προσφύγων στην Πολωνία υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.

Στο μήνυμα περιγράφει ότι οι γονείς του σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και ότι ο πατέρας του είχε καταθέσει πριν από τον θάνατό του περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοοικονομικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υποτιθέμενος πρόσφυγας ζητά από τον παραλήπτη να εμφανιστεί ως νόμιμος δικαιούχος ή συνεργάτης προκειμένου να «ξεμπλοκαριστεί» η περιουσία, υποσχόμενος ως αντάλλαγμα έως και το 30% του ποσού.

Πώς εξελίσσεται η απάτη

Η πρώτη επικοινωνία αποτελεί μόνο το αρχικό στάδιο.

Εφόσον το θύμα απαντήσει στο μήνυμα, οι δράστες αποστέλλουν συνήθως πλαστά δικαιολογητικά, όπως:

πιστοποιητικά θανάτου,

τραπεζικές βεβαιώσεις,

έγγραφα διεθνών οργανισμών,

δήθεν νομικά έγγραφα μεταβίβασης περιουσίας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και στη συνέχεια να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, τραπεζικά δεδομένα και, τελικά, χρήματα για υποτιθέμενα έξοδα, όπως φόροι, δικαστικά παράβολα ή τραπεζικές προμήθειες.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις απάτες αυτού του τύπου, οι οικονομικές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς με νέες δικαιολογίες, μέχρι το θύμα να αντιληφθεί ότι έχει εξαπατηθεί.