ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ με 7 ψήφους και ένα «λευκό»

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια
Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας εξελέγη η Ρένα Δούρου το πρωί του Σαββάτου (18.7.26).
Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ της και ένα "λευκό"
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