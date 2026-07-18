ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ με 7 ψήφους και ένα «λευκό»

Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας εξελέγη η Ρένα Δούρου το πρωί του Σαββάτου (18.7.26).

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ της και ένα "λευκό"