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ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ με 7 ψήφους και ένα «λευκό»

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της Κ...

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια

Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας εξελέγη η Ρένα Δούρου το πρωί του Σαββάτου (18.7.26).

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ της και ένα "λευκό"

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#tags ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου Παύλος Πολάκης
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