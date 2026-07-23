Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Κριός

Η καλή επικοινωνία με τους γύρω σας και μια διπλωματική προσέγγιση των ζητημάτων θα βοηθήσει να διαχειριστείτε συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με επιτυχία. Είναι η ιδανική χρονική στιγμή για επιχειρηματικές επαφές και συνομιλίες, διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων. Η μέρα προσφέρεται επίσης για μελέτη, καθώς μπορείτε να απορροφήσετε ευκολότερα τις πληροφορίες, όπως και για ταξίδια!

Ταύρος

Είστε σήμερα αποφασιστικοί και δραστήριοι, διεκπεραιώνετε γρήγορα τις υποθέσεις σας και είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς με τους συνομιλητές σας. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις κατά την διάρκεια της μέρας, που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικό αποτέλεσμα, εάν το μελετήσετε όμως πιο προσεκτικά, κάτι δεν θα κολλάει. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή!

Δίδυμοι

Σήμερα θα έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα καριέρας, προσωπικού κύρους και επιρροής. Είναι μια μέρα που θα φέρει ωριμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων. Σε κάποια χρονική στιγμή ωστόσο θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, μεταξύ των επαγγελματικών ή των προσωπικών σχέσεων, κάτι που δεν θα σας είναι καθόλου εύκολο.

Καρκίνος

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς σας.

Λέων

Στην δουλειά θα πρέπει να δείξετε σήμερα φαντασία και εφευρετικότητα στην διαχείριση προβλημάτων, ώστε να καταφέρετε να έχετε τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια της μέρας θα επιτρέψει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους και συγγενείς και να ξεπεράσετε τα δύσκολα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία. Κάποιες καινούργιες επαφές μπορεί να φέρουν μια νέα σχέση σε όσους αναζητούν το άλλο τους μισό.

Παρθένος

Θα έχετε την τάση σήμερα να αναλαμβάνετε ρίσκα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποφεύγατε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει ενδεχομένως σε ριψοκίνδυνα αθλήματα, ίσως σε μια τάση αποτίναξης των ζυγών που αισθανόσαστε ότι σας περιορίζουν, σε μια προσπάθεια χειραφέτησης ή απλά σε μια επαναστατικότητα, που μπορεί και να μην οφείλεται σε συγκεκριμένη αιτία.

Ζυγός

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Σκορπιός

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ' αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Τοξότης

Η μέρα προσφέρεται για επαφές και επικοινωνία. Αξιοποιήστε την εύνοιά της για να διευρύνετε τον κοινωνικό και επαγγελματικό σας κύκλο με άτομα που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν σε κάποια μελλοντική στιγμή να επεκτείνετε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Εάν αναζητάτε συνεργάτες ή συνεταίρους, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνετε κάποια σημαντικά βήματα.

Αιγόκερως

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Υδροχόος

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Ιχθύες

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…