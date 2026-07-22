Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Κριός

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνισή του.

Ταύρος

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Δίδυμοι

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Καρκίνος

Η μέρα δίνει έμφαση στη μετάβαση από τον προσωπικό αναστοχασμό και τη δημιουργική εξερεύνηση προς τις πρακτικές ευθύνες και τις διαπροσωπικές συνδέσεις. Υπάρχει μια σαφής αλλαγή στην ενέργεια, η οποία μεταβαίνει από την ήσυχη ενδοσκόπηση ή την απόλαυση στην ενεργό εμπλοκή με τον κόσμο. Είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε τη συναισθηματική σας ευαισθησία με σαφή λογική και να χειριστείτε τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις με ωριμότητα.

Λέων

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Παρθένος

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθησή σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Ζυγός

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρά σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητές σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Σκορπιός

Η μέρα προσφέρεται να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Μέσα από την επίλυση των ζητημάτων που σας απασχολούν με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητά σας. Ενδεχομένως να κάνετε επίσης μια αλλαγή στις διατροφικές σας συνήθειες ή αναφορικά με την άσκησή σας, προκειμένου να βελτιώσετε την ευεξία σας.

Τοξότης

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια στροφή προς τη συναισθηματική γείωση και την οικονομική εστίαση. Ενώ η αυτοπεποίθηση παραμένει υψηλή, υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο θέμα κρυφών εξόδων και της ανάγκης για συναισθηματική σταθερότητα. Η εξισορρόπηση των εξωτερικών σας φιλοδοξιών με προσεκτικό οικονομικό σχεδιασμό και εσωτερική σκέψη θα είναι το κλειδί για μια παραγωγική ημέρα.

Αιγόκερως

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Υδροχόος

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντί σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμά σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Ιχθύες

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.