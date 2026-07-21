Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Κριός

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας.

Ταύρος

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Δίδυμοι

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Καρκίνος

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε χρήμα και συναίσθημα με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.

Λέων

Η ονειροπόληση θα είναι έντονη κατά την διάρκεια της μέρας, το ίδιο και οι φαντασιώσεις. Προσοχή χρειάζεται να μην ενδώσετε σε πλατωνικές σχέσεις ή ανεκπλήρωτους έρωτες, γιατί δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα ή να διαβάσετε τις προθέσεις των γύρω σας σωστά. Είναι μια μέρα ωστόσο που βοηθάει την δημιουργική ή καλλιτεχνική σας φύση να μεγαλουργήσει.

Παρθένος

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να ανοίξετε τους νέους δρόμους που έχετε απόλυτη ανάγκη!

Ζυγός

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.

Σκορπιός

Τα πλανητικά της μέρας συνιστούν να έχετε μια δημιουργική προσέγγιση στα προβλήματα, για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και να έχετε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ο στενός κύκλος που σας περιβάλλει μπορεί να αλλάξει τώρα, λόγω των νέων γνωριμιών που θα εμφανιστούν στην ζωή σας. Ίσως να σας απασχολήσει δε μέσα στην μέρα η σύνταξη εγγράφων οικονομικής φύσης, η συλλογή πιστοποιητικών ή η επίλυση νομικών ή περιουσιακών ζητημάτων.

Τοξότης

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσαστε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Αιγόκερως

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωής. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Υδροχόος

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρας αυξάνει την ελκυστικότητά σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Ιχθύες

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωσή της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.