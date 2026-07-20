Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Κριός

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήστε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Ταύρος

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Δίδυμοι

Νιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Καρκίνος

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. Οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.

Λέων

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέσετε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Παρθένος

Η σημερινή ημέρα δίνει έμφαση στη δημιουργική έκφραση, την οικογενειακή αρμονία και την καθαρή επικοινωνία. Υπάρχει μια στροφή προς τη συναισθηματική γείωση και την αναζήτηση άνεσης στο άμεσο περιβάλλον σας. Ενώ οι ευκαιρίες για χαρά και προσωπική πρωτοβουλία είναι υψηλές, η διαχείριση της ψυχικής πίεσης και η οικονομική πειθαρχία παραμένουν απαραίτητες για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Ζυγός

Η διαίσθησή σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Σκορπιός

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Τοξότης

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Αιγόκερως

Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε πρωτότυπες ιδέες.

Υδροχόος

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι ευχάριστη και μπορεί να υπάρξουν κέρδη ή επιστροφή χρημάτων που καθυστερούσαν. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε ένα νέο δημιουργικό έργο ή να πάρετε μια τολμηρή απόφαση. Η σκληρή δουλειά θα σας φέρει τα οικονομικά αποτελέσματα που επιθυμείτε, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά. Τα πλανητικά σάς βοηθάνε να βρείτε λύσεις για δύσκολα ζητήματα στα οικονομικά σας. Είναι μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη τον προϋπολογισμό σας και να αποφύγετε περιττά έξοδα. Η σταθερή εστίαση θα σας αποδώσει περισσότερο από την παρορμητικότητα.

Ιχθύες

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Η χρονιά φαίνεται να μπήκε με το δεξί… Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.