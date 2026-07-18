Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Σημειώθηκε χτες βράδυ λίγο μετά τις 23:00, στον παράδρομο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη
Ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χτες βράδυ λίγο μετά τις 23:00, στον παράδρομο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, στη συμβολή με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος. Ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
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