Πάτρα: Χωρίς Ακτινολογικό έως και τη Δευτέρα το Καραμανδάνειο- Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας- Β. Αλεξόπουλος: «Δεν πάει άλλο»

Στον «αέρα» εξακολουθεί να βρίσκεται η λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, καθώς η έλλειψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού αφήνει ακάλυπτες κρίσιμες ημέρες του προγράμματος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο thebest.gr ο παιδοχειρουργός και πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλης Αλεξόπουλος, το Ακτινολογικό δεν λειτουργεί από την Παρασκευή και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Για το πρόβλημα ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας, στον οποίο προσέφυγαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τους μικρούς ασθενείς.

«Επισκεφθήκαμε τον Εισαγγελέα προκειμένου να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με το Ακτινολογικό του Καραμανδανείου. Να γνωρίζει ότι την Παρασκευή, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα θα είναι εκτός λειτουργίας και ότι τα παιδάκια που θα χρειάζονται υπέρηχο θα αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία του Ρίου και του Αγίου Ανδρέα», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος.

Όπως τόνισε, η διαδικασία δεν συνεπάγεται μόνο μεγάλη ταλαιπωρία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά δημιουργεί και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας: «Δεν γίνεται να έχουμε την αγωνία για ένα παιδάκι, να διακομίζεται για έναν υπέρηχο, να επιστρέφει πίσω και να βρίσκεται συνέχεια μέσα στα ασθενοφόρα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Για οτιδήποτε ενδεχομένως συμβεί, που το απευχόμαστε, θέλουμε να είναι ενήμερος ο Εισαγγελέας. Και φυσικά να δούμε εάν θα ζητήσει τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης».

Μία γιατρός για ολόκληρο το πρόγραμμα

Το Ακτινολογικό του Καραμανδανείου λειτουργεί ουσιαστικά με μία μόνιμη ακτινολόγο, ενώ μέρος των αναγκών επιχειρείται να καλυφθεί προσωρινά με περιορισμένη συμμετοχή δύο ιδιωτών γιατρών.

Για ένα νοσοκομείο που δέχεται παιδιά όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, αλλά από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, κάθε κενό στο Ακτινολογικό αποκτά ευρύτερη περιφερειακή διάσταση. Όταν απαιτείται υπερηχογραφικός έλεγχος, οι μικροί ασθενείς πρέπει να μετακινούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο Καραμανδάνειο.

«Δεν θα βάζουμε το κεφάλι μας στον ντορβά»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων υπογράμμισε ότι το προσωπικό δεν μπορεί να επωμίζεται την ευθύνη μιας κατάστασης που οφείλεται στην υποστελέχωση.

«Πρέπει και εμείς να είμαστε με κάποιον τρόπο καλυμμένοι. Δεν πάει άλλο. Δεν θα βάζουμε το κεφάλι μας στον ντορβά, ούτε θα κινδυνεύουν τα παιδιά για να πάνε να κάνουν έναν υπέρηχο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα», δήλωσε.

Παράλληλα, απέρριψε την εντύπωση ότι για τις δυσλειτουργίες ευθύνονται οι εργαζόμενοι: «Ο κόσμος νομίζει ότι φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αναγκάζονται να δουλεύουν τρεις και τέσσερις βάρδιες συνεχόμενες».

Κινητοποίηση στις 23 Ιουλίου

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας και οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, ζητώντας κατεπείγουσα και μόνιμη στελέχωση του Ακτινολογικού.

Για την Τρίτη 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη φορέων στις 19:30, στον χώρο της Ιχθυόσκαλας, ενώ την Πέμπτη 23 Ιουλίου, επίσης στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο προαύλιο του Καραμανδανείου.

Το αίτημα είναι να προκηρυχθούν και να καλυφθούν άμεσα μόνιμες θέσεις ακτινολόγων, ώστε το μοναδικό αμιγώς παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής να μην εξαρτά τη λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας από προσωρινές μετακινήσεις και εξαντλητικές εφημερίες.