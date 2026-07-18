Καιρός: Ζέστη με το "καλημέρα" στην Πάτρα- Οι περιοχές με τα 40άρια

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή άνοδο, φτάνοντας για πρώτη φορά φέτος στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη πρόγνωση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, οι πιο ψηλές τιμές προβλέπονται το διήμερο Κυριακής (19/07) και Δευτέρας (20/07).

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθθμούς Κελσίου. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Ήδη στην Πάτρα το πρωί του Σαββάτου η ζέστη ήταν ιδιαιτέρως αισθητή.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από τις 18 έως τις 22 Ιουλίου με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, και πιθανή κορύφωση στους 37 βαθμούς στις 20 – 21 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου έως τις 21 Ιουλίου. Η Λαμία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Ωστόσο, το κύμα ζέστης δεν προβλέπεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την Τρίτη (21/07) αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή την Τετάρτη, ενώ το ίδιο διάστημα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η προοπτική του καιρού – Από την κορύφωση της ζέστης στη σταδιακή μεταβολή



Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39 – 40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22 – 24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης».