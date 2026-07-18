Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν οι οδηγοί που πάρκαραν σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ, εισόδους και εξόδους πεζόδρομων και και διαβάσεις πεζών

Σε σχεδόν καθημερινή βάση πεζοί και άτομα με αναπηρίες, που κινούνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βρίσκονται αντιμέτωποι με παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνησή τους.

Το γεγονός αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, για οδηγούς που είχαν σταθμεύσει παράνομα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μπορεί να μειώθηκαν συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι συγκεκριμένες παραβάσεις, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, όμως καταγράφεται αύξηση σε τρεις από τις πέντε κυριότερες παραβάσεις.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος του 2026 καταγράφηκαν συνολικά και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, 7.176 παραβάσεις, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί, 7.675 παραβάσεις. Όπως προκύπτει, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν συνολικά, μειώθηκαν κατά 499.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Αστυνομίας, οι παραβάσεις που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, ήταν οι εξής:

*2.500 παραβάσεις (3.711 το 2025) για στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς και ποδηλατοδρόμους

*3.166 παραβάσεις (2.656 το 2025) για στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων και πάνω σ' αυτούς

*902 παραβάσεις (806 το 2025) για στάση και στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ και ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, εντός υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης

*511 παραβάσεις (389 το 2025) για στάση και στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε μέτρα από αυτές

*97 (113 το 2025) παραβάσεις για παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους

Όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αυξήθηκαν σημαντικά οι οδηγοί που είχαν σταθμεύσει παράνομα στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων, αλλά και πάνω σ' αυτούς, σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, καθώς και επάνω σε διαβάσεις πεζών.

Ειδικότερα, αυξήθηκαν κατά 632 οι παραβάσεις για στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων, καθώς και σε διαβάσεις πεζών.

Επίσης, αυξήθηκαν κατά περίπου 100 όσοι είχαν σταθμεύσει σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ και σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 1.211 οι παραβάτες οδηγοί για στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς και ποδηλατοδρόμους.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν τον Μάρτιο, όπου έφθασαν τις 1.422, και οι λιγότερες τον Μάιο, όπου βεβαιώθηκαν 1.116.

Έλεγχοι για ηχορύπανση

Όμως, εκτός από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σχετικά με την ελεύθερη κίνηση των ΑμεΑ και των πεζών, η Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους και για ηχορύπανση που προκαλείται από αυτοκίνητα και από δίκυκλα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, βεβαιώθηκαν 259 παραβάσεις, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 257. Δηλαδή, καταγράφεται οριακή αύξηση των παραβάσεων κατά 2.

Οι περισσότερες καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τις 81 και οι λιγότερες τον Φεβρουάριο, όπου βεβαιώθηκαν 20.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία είναι συνεχείς, ενώ οι αστυνομικοί επεμβαίνουν άμεσα όταν διαπιστώνεται ότι ράμπες διάβασης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ είναι είτε απροσπέλαστες, είτε κατειλημμένες, καθώς και όταν διαπιστώνεται ότι εμποδίζεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, η ελεύθερη κίνηση των πεζών.