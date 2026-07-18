Πάτρα: Την απειλούσε μέσω Tik Tok

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και απειλής μέσω των social media καταγράφηκε πρόσφατα στην Πάτρα. Πρωταγωνιστής ήταν ένας άνδρας από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος «ανέβασε» βίντεο στο… Tik Tok, στο οποίο εκτόξευε απειλές σε βάρος της πρώην συντρόφου του!

Μάλιστα, το βίντεο το ανέβασε την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στην Πατρών-Κορίνθου, κοντά στα διόδια του Ρίου. Όταν το αντελήφθη το περιβάλλον της πρώην συντρόφου του (η οποία διαμένει σε άλλη πόλη στη Βόρεια Ελλάδα), τον κατήγγειλε στην Αστυνομία, αναφέρει η εφημερίδα Γνώμη. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, από τις διωκτικές Αρχές της Πάτρας, σε βάρος του, για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνη οδήγηση και ο κατηγορούμενος θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

«ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕΙ»

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και απειλής έπεσε, εξάλλου, προχθές, μια γυναίκα, στην Πάτρα, από τον αλλοδαπό σύντροφό της, όπως η ίδια κατήγγειλε στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να βγήκε εκτός εαυτού κι έφτασε στο σημείο να χτυπήσει την κατά 15 χρόνια νεότερη σύντροφό του και να την απειλήσει με μαχαίρι!

Τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς η παθούσα μαρτυρούν πως έζησε εφιαλτικές ώρες, μέσα στο σπίτι της, από τον σύντροφό της. «Με χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι και στην κοιλιά, μ’ έπιασε από το λαιμό και πήρε ένα μαχαίρι και με απείλησε, λέγοντάς μου πως θα με σκοτώσει…», ανέφερε η παθούσα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στην Πάτρα, ενώ και αυτή η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης…