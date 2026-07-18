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Πάτρα: Πνίγηκε 75χρονος στο Μονοδένδρι

Πάτρα: Πνίγηκε 75χρονος στο Μονοδένδρι

Το μεσημέρι της Παρασκευής

Άνδρας 75 ετών πνίγηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μονοδένδρι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ότι 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ» Αχαΐας. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μονοδένδρι Πνιγμός
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