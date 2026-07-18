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Σεισμός 5 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Τουρκία

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Τουρκία

Χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αρνητική εξέλιξη μετά τον σεισμό των 5 βαθμών που σημειώθηκε στις 06:20 (τοπική ώρα, 07:20 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μπαταλγκαζί, στην επαρχία Μαλάτια και που έγινε αισθητός στις επαρχίες Μαλάτια, Ελαζίγ, Αντιγιαμάν, Τουντσελί και Σανλιούρφα. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να επιχειρούν επί του πεδίου», σημείωσε η AFAD.

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#tags Σεισμός Τουρκία
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