«Καμίνι» η χώρα για τέσσερις ημέρες, πού θα δείξει 42άρια - Πότε αλλάζει ο καιρός

«Καυτό» θα είναι το επόμενο τετραήμερο με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά από αύριο Σάββατο (18.07.2026) και τη ζέστη να κορυφώνεται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας με χειρότερες μέρες την Δευτέρα και την Τρίτη.

Ωστόσο, ο καιρός θα κάνει σημαντική εναλλαγή αφού ο υδράργυρος θα πέσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα «χτυπήσει» τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τα επόμενα 24ωρα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από τους 38 μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, το διάστημα μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, το φαινόμενο θα εξασθενίσει αισθητά με τον υδράργυρο να πέφτει και να σημειώνονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ζέστη θα ενταθεί με τη Θεσσαλία, την περιοχή του Αγρινίου και την Άμφισσα να καταγράφουν έως και 41°C. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 39°C. Μάλιστα, τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 42°C. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι περιοχές που θα θυμίσουν «καμίνι» είναι:

Λάρισα και Τρίκαλα

Λαμία

Βοιωτία

Δυτική Ελλάδα (πεδιάδες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας)

Αθήνα

Πάτρα

Θεσσαλονίκη

Στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου η κατάσταση θα είναι ελαφρώς καλύτερη, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 35°C και 37°C λόγω της ευεργετικής επίδρασης της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, καθοριστικό ρόλο στις τελικές μέγιστες θερμοκρασίες θα διαδραματίσουν οι άνεμοι, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνσή τους ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις υψηλότερες τιμές που θα καταγραφούν. Ειδικότερα, οι άνεμοι τις επόμενες μέρες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο (18/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (19/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση των επόμενων ημερών (20-21/07)

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



