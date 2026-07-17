Ζάκυνθος: Επιχείρηση διάσωσης για δύο Ολλανδέζες που έπεσαν σε γκρεμό

Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και είναι καλά στην υγεία της, ενώ η δεύτερη φέρει ελαφρά τραύματα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (17/7), όταν δύο γυναίκες ολλανδικής καταγωγής, περίπου 20 χρονών, έπεσαν με ένα όχημα τύπου γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελλο, στην Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης.
Η δεύτερη Ολλανδέζα μεταφέρθηκε, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
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