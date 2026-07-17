Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας αλλάζει εικόνα και η αρχή έγινε από το Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Με νέο λογότυπο "πατάει" στα 40 του χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας παρουσιάζει τη νέα οπτική του ταυτότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, πριν από την έναρξη της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου, εγκαινιάζοντας τη σταδιακή εφαρμογή της νέας εικόνας του θεσμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στη σαραντάχρονη διαδρομή του. Το Θερινό Δημοτικό Θέατρο είναι το πρώτο σημείο της πόλης που υποδέχεται τη νέα οπτική ταυτότητα του θεσμού.

"Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο βρέθηκαν σήμερα οι Αντιδήμαρχοι Παύλος Σκούρας και Αποστόλης Αγγελής, στην πρώτη παρουσίαση της νέας ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, πριν την έναρξη της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με πρωταγωνιστές τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταλειφό, τον ΑναστάσηΡοϊλό και τον Σταύρο Σβήγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 18μελή Χορό.

Η νέα ταυτότητα συνδέεται άμεσα με την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση του Φεστιβάλ από τον Θάνο Μικρούτσικο. Δεν επιχειρεί να επαναλάβει ή να εξωραΐσει το παρελθόν, αλλά να το συνεχίσει. Βασίζεται στην κάτοψη του Αρχαίου Ωδείου, η οποία μετασχηματίζεται σε μια αρχιτεκτονική μονοκοντυλιά: μια γραμμή που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο σύμβολο συνυπάρχουν το Ωδείο, η πύλη, η σκηνή, το ηχητικό κύμα, το «Π» της Πάτρας, το «P» του Patras, καθώς και, σε βαθύτερο επίπεδο, το «Θ» του Θάνου Μικρούτσικου και το «Φ» του Φεστιβάλ.

Η οπτική αφήγηση του ΔΦΠ με πυρήνα το λογότυπο και το σύμβολο, αναπτύσσεται ως ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα.

Ήρωές της είναι η μουσική, το θέατρο, ο χορός και τιμώμενο πρόσωπο η μορφή του Θάνου Μικρούτσικου, μέσα σε ένα περιβάλλον γραμμικών στοιχείων, μονοκοντυλιών, παλμών και χρωματικών επιπέδων. Το επετειακό σήμα των 40 χρόνων τιμά τη στιγμή, η έντονη χρωματικότητα ενισχύει τον ανοιχτό, εξωστρεφή και πολυφωνικό χαρακτήρα του θεσμού" επισημαίνεται στην ανακιοίνωση.