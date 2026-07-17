Βριλήσσια: «Τι να την κάνω τη συγγνώμη; Το είχαμε σαν παιδάκι μας» - Η περιγραφή του 66χρονου για την επίθεση σκύλου

«Έχω πάθει σοκ, τι να σας πω, εμείς το είχαμε σαν παιδάκι μας.» «Το έπνιξε».

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθούν να βρίσκονται ο κ. Γιάννης και η σύζυγός του από την επίθεση του λυκόσκυλου το οποίο σκότωσε το αγαπημένο τους κατοικίδιο και δάγκωσε τον ίδιο, προκαλώντας του τραύματα σε όλο το σώμα. Ενώ είχαν βγει βόλτα, βρέθηκαν μπροστά στο μεγαλόσωμο τετράποδο, έξω από φούρνο στα Βριλήσσια.

«Όταν επιτέθηκε σε μένα η αλυσίδα του ήταν κάτω. Δεν ήταν δεμένο. Μπορεί να το είχε δεμένο, (πριν). Όταν είδε το σκυλάκι όρμησε πάνω μου. Αυτομάτως θανάτωσε το σκυλί μου, έτρεξα να το γλιτώσω και μετά όρμησε σε μένα πάνω» τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Γιάννης.

Το χρονικό

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον 66χρονο να περνά έξω από τον φούρνο μαζί με το σκυλάκι του. Το ρολόι έδειχνε 6.42 το πρωί της Παρασκευής (17/7). Λίγα λεπτά αργότερα, στα πλάνα αποτυπώνονται ένα περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έχουν σπεύσει στο σημείο. Το μεγαλόσωμο σκυλί αν και δεμένο, φαίνεται πως λύθηκε και επιτέθηκε σε αυτό του 66χρονου αλλά και στον ίδιο.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει:

«Είδαμε ένα μεγάλο σκυλί να έχει πέσει πάνω σε έναν κύριο μαζί με το σκυλάκι του. Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε αμέσως να βοηθήσει, αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει», ενώ άλλη μάρτυρας περιγράφει:

«Είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει το μικρό σκυλάκι».

Σε άλλο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα φαίνεται μία γυναίκα να μεταφέρει το μεγαλόσωμο λυκόσκυλο μετά το περιστατικό. Λίγα λεπτά αργότερα περνούν ένα περιπολικό το οποίο πιθανά μεταφέρει την ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου ζώου στο τμήμα και μετά εάν ασθενοφόρο που μεταφέρει τον 66χρονο στο νοσοκομείο.

Τι υποστήριξε η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου

Η ιδιοκτήτρια του ζώου φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την επίθεση:

«Το πρωί πήγα να αγοράσω ψωμί. Πριν μπω στο κατάστημα, έδεσα τον σκύλο μου με αλυσίδα στο ειδικό σίδερο που υπήρχε έξω στο κατάστημα. Ενώ βρισκόμουν στο κατάστημα άκουσα φωνές από έξω και κατάλαβα ότι ο σκύλος μου είχε λυθεί. Όταν βγήκα έξω είδα το θύμα. Ήταν όρθιο και τραυματισμένο από τον σκύλο μου κι εγώ έτρεξα να τον ακινητοποιήσω με το βάρος μου».

«Τι να την κάνω τη συγγνώμη; Εμένα έφυγε το ζωάκι μου; Έφυγε. Εμένα με κατάντησε σε αυτά τα χάλια», απαντά ο 66χρονος δείχνοντας τα σημάδια στο πόδι του.