Εκτός ελέγχου οι φωτιές στον Καναδά: «Πνίγηκαν» στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη

Η εικόνα στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά συνεχίζει να επιδεινώνεται σήμερα, με περισσότερες από 200 διαφορετικές πυρκαγιές να καίνε ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων πολιτών έως τις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά (CIFFC), 209 πύρινα μέτωπα μαίνονται εκτός ελέγχου στη χώρα από ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών.

Οι καπνοί που μεταφέρονται με τον άνεμο προκάλεσαν πολύ μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη μητρόπολη του Τορόντο, την πιο πολυπληθή πόλη του Καναδά και στις ανατολικές ΗΠΑ.