Εκτός ελέγχου οι φωτιές στον Καναδά: «Πνίγηκαν» στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη

Πάνω από 200 φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα στον Καναδά
Η εικόνα στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά συνεχίζει να επιδεινώνεται σήμερα, με περισσότερες από 200 διαφορετικές πυρκαγιές να καίνε ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων πολιτών έως τις βορειοανατολικές ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά (CIFFC), 209 πύρινα μέτωπα μαίνονται εκτός ελέγχου στη χώρα από ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών.
Οι καπνοί που μεταφέρονται με τον άνεμο προκάλεσαν πολύ μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη μητρόπολη του Τορόντο, την πιο πολυπληθή πόλη του Καναδά και στις ανατολικές ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ελβετική εταιρεία IQAir, οι πόλεις Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη είχαν καταγράψει τους υψηλότερους δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης παγκοσμίως το απόγευμα της Παρασκευής.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κάλεσε τους κατοίκους -ιδιαίτερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, παιδιά και ηλικιωμένους- να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες από τις αρχές του έτους στον Καναδά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την περασμένη Παρασκευή, αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα.
Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στο Οντάριο (ανατολικά), που ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Πολλές απομακρυσμένες κοινότητες χρειάστηκε να εκκενωθούν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr