Σελήνη και η Αφροδίτη όπως καταγράφηκαν στον ουρανό της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Τα βλέμματα των πατρινων τράβηξε το βράδυ της Παρασκευής το εντυπωσιακό «ραντεβού» της Σελήνης με την Αφροδίτη, που φάνηκαν να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό θέαμα.

Πρόκειται για το αστρονομικό φαινόμενο της συνόδου, κατά το οποίο δύο ουράνια σώματα φαίνονται να βρίσκονται σε πολύ μικρή γωνιακή απόσταση, όπως τα παρατηρούμε από τη Γη. Στην πραγματικότητα, η Σελήνη και η Αφροδίτη απέχουν μεταξύ τους εκατομμύρια χιλιόμετρα και η φαινομενική τους εγγύτητα οφείλεται αποκλειστικά στην οπτική ευθυγράμμισή τους.

Η Αφροδίτη, γνωστή και ως ο λαμπρότερος πλανήτης που είναι ορατός με γυμνό μάτι, σε συνδυασμό με τη λεπτή ημισέληνο, χάρισε μια μοναδική εικόνα που δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς πολίτες να απαθανατίζουν το φαινόμενο με τις κάμερές τους και να μοιράζονται φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εντυπωσιακό αυτό θέαμα αποτελεί ένα φυσιολογικό αστρονομικό φαινόμενο και επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, προσφέροντας όμορφες εικόνες στους φίλους της αστρονομίας και όχι μόνο.