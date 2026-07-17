Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του Παναγιώτη (Τάκη) Νικολόπουλου

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και της Αχαΐας η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη (Τάκη) Νικολόπουλου, ενός ανθρώπου που έχαιρε της εκτίμησης όσων τον γνώρισαν, τόσο για την επαγγελματική του πορεία όσο και για το ήθος και τον χαρακτήρα του.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί σειρά ετών στον τραπεζικό χώρο, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Εργάστηκε στο κατάστημα της Ιονικής Τράπεζας στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, ενώ διετέλεσε διευθυντής στο κατάστημα της Βέσο Μάρε στην Πάτρα, καθώς και στο κατάστημα του Μεσολογγίου. Παράλληλα, υπηρέτησε στα καταστήματα του Πόρου Κεφαλονιάς και του Ακρωτηρίου Πατρών, ενώ ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Η ζωή του σημαδεύτηκε και από δύο μεγάλες προσωπικές απώλειες. Το 2014 έχασε αιφνίδια την κόρη του, σε ηλικία μόλις 36 ετών, ενώ το 2021 έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του, δοκιμασίες που αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή, με συγγενείς, φίλους και παλιούς συνεργάτες να τον αποχαιρετούν ως έναν εξαίρετο άνθρωπο και έναν άξιο επαγγελματία.