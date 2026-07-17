Βούλιαξαν τα λιμάνια από τους αδειούχους - 243 αναχωρήσεις πλοίων και πάνω από 101.000 επιβάτες

Ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών διακοπών
Η καλοκαιρινή έξοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τους λιμένες Πειραιά, Αργοσαρωνικού, Ραφήνας και Λαυρίου κατά το τριήμερο Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιουλίου.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 243 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 101.868 επιβάτες. Σύμφωνα με το protothema.gr από αυτούς, 59.053 επιβάτες αναχωρούν από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά (Ακτή Τζελέπη), 20.465 από τον Αργοσαρωνικό, 20.783 από τη Ραφήνα και 9.567 από το Λαύριο. Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον Πειραιά.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΖΕΛΕΠΗ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 22
Επιβάτες: 18.933
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 23
Επιβάτες: 19.140
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 22
Επιβάτες: 20.980
ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 32 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 28 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 1.504 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.857 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 6.361
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 25 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 3.101 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.742 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 7.843
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 27 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 636 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 5.625 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 6.261
ΡΑΦΗΝΑ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 8.800
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 7.095
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 4.888
ΛΑΥΡΙΟ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 4.937
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 7
Επιβάτες: 2.389
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
Δρομολόγια: 13
Επιβάτες: 2.241
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