Βούλιαξαν τα λιμάνια από τους αδειούχους - 243 αναχωρήσεις πλοίων και πάνω από 101.000 επιβάτες

Η καλοκαιρινή έξοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τους λιμένες Πειραιά, Αργοσαρωνικού, Ραφήνας και Λαυρίου κατά το τριήμερο Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιουλίου.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 243 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 101.868 επιβάτες. Σύμφωνα με το protothema.gr από αυτούς, 59.053 επιβάτες αναχωρούν από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά (Ακτή Τζελέπη), 20.465 από τον Αργοσαρωνικό, 20.783 από τη Ραφήνα και 9.567 από το Λαύριο. Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον Πειραιά.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΖΕΛΕΠΗ (Αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 22

Επιβάτες: 18.933

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 23

Επιβάτες: 19.140

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 22

Επιβάτες: 20.980

ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (Αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 32 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 28 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Επιβάτες: 1.504 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.857 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Σύνολο επιβατών: 6.361

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 25 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Επιβάτες: 3.101 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.742 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Σύνολο επιβατών: 7.843

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 27 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Επιβάτες: 636 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 5.625 (Ε/Γ-Ο/Γ)

Σύνολο επιβατών: 6.261

ΡΑΦΗΝΑ (Αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 8.800

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 7.095

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 4.888

ΛΑΥΡΙΟ (Αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 4.937

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 7

Επιβάτες: 2.389

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 13

Επιβάτες: 2.241