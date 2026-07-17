«Έβρασε» η Πάτρα: Πάνω από 38°C η θερμοκρασία - Στο «κόκκινο» και Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία

Ανάμεσα στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά βρέθηκε την Παρασκευή (17/7) η Πάτρα, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία να καταγράφουν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο, με το θερμό κύμα να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.