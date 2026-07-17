Μουντιάλ 2026: Το ημίχρονο στον τελικό θα έχει διάρκεια 17 λεπτά λόγω του «Halftime Show»

Τα διεθνή ρεπορτάζ και οι… κακές γλώσσες δεν επιβεβαιώνονται τελικά. Η FIFA πήρε επίσημα θέση σχετικά με τη διάρκεια που θα έχει η ανάπαυλα του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19.07.2026, 22:00) στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της FIFA προς την ισπανική (RFEF) και την αργεντίνικη (AFA) Ομοσπονδία, η διάρκεια του ημιχρόνου του Μουντιάλ δεν θα υπερβεί τα 17 λεπτά. Θα είναι μόλις κατά δύο λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει σε κάθε ματς, λόγω του σόου που θα δούμε, στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl.

Όπως κατέστησε σαφές η FIFA, το μουσικό σόου που θα υπάρξει θα διαρκέσει τελικά μόνο 11 λεπτά, με τον υπόλοιπο χρόνο να αφιερώνεται στο στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής και στο πότισμα του γηπέδου.

Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS θα πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο σόου που θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις. Θα συμμετέχει, επίσης, ο Burna Boy που μαζί με τη Σακίρα κυριαρχούν στα παγκόσμια τσαρτ με την απόλυτη επιτυχία “Dai Dai”.