Μεξικό: Τα κτίρια «χορεύουν» από τον μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ - Bίντεο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Μεξικού έπειτα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας Τσιάπας, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για ενδεχόμενα παλιρροϊκά κύματα, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να επηρεαστούν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών κλήθηκαν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Αμερικής. Στη Γουατεμάλα, κάτοικοι εγκατέλειψαν κτίρια και βγήκαν στους δρόμους, καθώς ο σεισμός προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ σύμφωνα με το Reuters εκκενώθηκαν και κυβερνητικές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα. Αντίστοιχα, ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οι πολίτες βγήκαν προληπτικά από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ούτε για σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, οι αρχές του Μεξικού και των γειτονικών χωρών συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε την ισχυρή δόνηση.