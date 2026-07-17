Το 16ο Athens Open Air Film Festival συνεχίζεται με ένα κλασικό γουέστερν

Το εμβληματικό ασπρόμαυρο γουέστερν με τίτλο "Ο Άνθρωπος που Σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς-The Man Who Shot Liberty Valance" (1962) σε σκηνοθεσία του Τζον Φορντ θα προβληθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στο Πάρκο Δρακοπούλου στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ.

Με πρωταγωνιστές δύο μεγάλα ονόματα του παλιού Χόλιγουντ, τον Τζέιμς Στιούαρτ και τον Τζον Γουέιν, το κλασικά γουέστερν αριστούργημα του Τζον Φορντ ξετυλίγει την ιστορία ενός γερουσιαστή που επιστρέφει στην κωμόπολη της Άγριας Δύσης όπου, πριν χρόνια , έγινε θρύλος επειδή τα έβαλε με τον διαβόητο παράνομο Λίμπερτι Βάλανς. Για πολλούς αυτή η ταινία αποτελεί το τελευταίο μεγάλο κλασικό αμερικανικό γουέστερν.

Στην ταινία παίζουν και οι Vera Miles, Lee Marvin, Edmond O'Brien, Andy Devine, John Carradine, Woody Strode, Strother Martin και ο Lee Van Cleef.

Διάρκεια: 123 λεπτά.

Σενάριο: James Warner Bellah, Willis Goldbeck.

Όπως είδαμε σε άρθρο του περιοδικού Αθηνόραμα, ο μήνας Ιούλιος για το 16o Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ θα ολοκληρωθεί με μια βραδιά αφιερωμένη στην κωμωδία. Σε μια απολαυστική διπλή προβολή, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στον δημοφιλή Πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου οι σινεφίλ θα παρακολουθήσουν πρώτα το φιλμ "Μια Τρελή, Απίθανη Πτήση" (1980) και αμέσως μετά το "Άκρως Τρελό κι Απόρρητο" (1984) των Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Έιμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ. Η σκηνοθετική ομάδα των Ζάκερ, Έιμπραχαμς, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στην αμερικανική κωμωδία χάρη σε μια σειρά ταινιών που αποδομούσαν κλασικά φιλμικά είδη και τις τότε επιτυχίες του box-office, ξεκίνησε με την "Τρελή, Απίθανη Πτήση", όπου συνεργάστηκε για 1η φορά με τον ηθοποιό Λέσλι Νίλσεν, ανοίγοντας τον δρόμο για την τριλογία του «The Naked Gun-Τρελές Σφαίρες».

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ θα κάνει ένα διάλειμμα, και θα επιστρέψει στις 24 Αυγούστου με το φιλμ "Στους Έρωτές Μας-A Nos Amours" (1983) του Γάλλου δημιουργού Μορίς Πιαλά-Maurice Pialat με την Sandrine Bonnaire, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην θερινή αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ΛΑΪΣ και στις 26 Αυγούστου κλείνει το πλούσιο πρόγραμμά του επιστρέφοντας για 2η χρονιά στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», για την επετειακή προβολή 60 ετών από την 1η κυκλοφορία της ταινίας και την επίσημη ίδρυση της ΠΑΕ Athens Kallithea FC το 1966 με το εμβληματικό γουέστερν φιλμ "Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος" (1966) του Σέρτζιο Λεόνε με τον Κλιντ Ίστγουντ.

Να προσθέσουμε πως την Πέμπτη 16 Ιουλίου στο υπερυψωμένο αίθριο της Στοάς Αρσακείου πάντα στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival ήταν προγραμματισμένη η προβολή της ταινίας "Ντίβα" (1981) σε σκηνοθεσία του Ζαν Ζακ Μπενέξ & διεύθυνση φωτογραφίας του βραβευμένου με Όσκαρ για το "Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας" του Ρ. Ρέντφορντ, Philippe Rousselot ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η Ολονυχτία Τρόμου, το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος που ξεκίνησε με την προβολή του θρίλερ "Το Ακρωτήρι του Φόβου" (1991) σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε, όπου ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδύεται έναν ψυχοπαθή βιαστή, ο οποίος έχοντας αποφυλακιστεί μετά από 14 χρόνια, βάζει στο στόχαστρο την οικογένεια του δικηγόρου που τον είχε υπερασπιστεί. Συμπρωταγωνιστούν η Τζέσικα Λανγκ και ο Νικ Νόλτε.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ