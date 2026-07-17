Δυτική Ελλάδα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Μπαμπίνη - Σηκώθηκαν εναέρια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, 17 Ιουλίου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου.

Για την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα 43 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, που επιχειρούν στο σημείο.

Από αέρος πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις προτού νυχτώσει.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της εστίας, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της.

πηγή agriniopress.gr