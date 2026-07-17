Δήμος Δυτ. Αχαΐας: Ορισμός άμισθου ειδικού συνεργάτη από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο

Στον ορισμό του Αναστάσιου (Τάσου) Βερρόπουλου ως άμισθου ειδικού συνεργάτη, προχώρησε με απόφασή του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος με στόχο την ενίσχυση του έργου της δημοτικής Αρχής σε θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Βερρόπουλος, ένα έμπειρο στέλεχος της αυτοδιοίκησης και πρώην δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας, θα υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Δημάρχου και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Η συνεργασία θα έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα, διατυπώνοντας γνώμες για τα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

«Με τον Τάσο Βερρόπουλο συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που οι συνθήκες του επέτρεψαν να επιστρέψει στην ενεργό ενασχόληση με τα κοινά. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασής μου, αλλά και για τη συνεισφορά του στο έργο της δημοτικής Αρχής και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα έχει θετικά αποτελέσματα προς όφελος των συνδημοτών μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, υπενθυμίζοντας πως η δημοτική Αρχή επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του έργου της.