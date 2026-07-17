Θερινές εκπτώσεις έως τις 31 Αυγούστου - Ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή

Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης.
Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00. Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 18:00.
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