Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Το γέλιο ανάχωμα στον εκφοβισμό…

Η παράσταση "Στρακαστρούκες" με τον Δημήτρη Σαμόλη που παρουσιάστηκε με επιτυχία την Πέμπτη 16-7 στο Θερινό Δημοτικό θέατρο, έστειλε μήνυμα ενάντια στην τοξικότητα
Η παράσταση «Στρακαστρούκες» μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που πονάνε, φιλοξενήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου.
Το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής, έμελλε να αφήσει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στις εκδηλώσεις του θεσμού, με τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό των νέων, να αποκαλύπτονται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκάλεσε δυνατή συγκίνηση.
Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, Δημήτρης Σαμόλης, έβαλε στο «κάδρο» την “Αγία ελληνική οικογένεια” και παρουσίασε ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.
Σημείο εκκίνησης του έργου ήταν τα δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Κεντρικό πρόσωπο ο Κωσταντής ο οποίος στη μια του χούφτα κρατούσε καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.
Ο ήρωας μας άνοιξε στο κοινό της Πάτρας την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ, καθώς έχοντας πέσει θύμα bullying για να προστατευθεί μιμήθηκε τους θύτες του.
Την παράσταση που χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό, παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, κ.α.
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