Στο Κάτω Καστρίτσι την Κυριακή 19-7 η ταινία «Πεσμένα Φύλλα» του Άκι Καουρισμάκι

Το Κάτω Καστρίτσι και ο χώρος του Παλαιού Δημοτικού Καταστήματος θα είναι στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου 2026, ο τρίτος και τελευταίος σταθμός προβολής της βραβευμένης ταινίας «Πεσμένα Φύλλα», του Φινλανδού σκηνοθέτη Άκι Καουρισμάκι.

Στο κυριακάτικο ραντεβού της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου με τις γειτονιές και τις συνοικίες της Πάτρας, το κοινό θα παρακολουθήσει μία ταινία μέσα από την οποία έρχεται στο προσκήνιο η πάλη δύο νέων ανθρώπων ενάντια στην κοινωνική αποξένωση και τον αλκοολισμό καθώς και η ταυτόχρονη αναζήτηση του απόλυτου έρωτα.

Πρωταγωνιστούν: Αλμα Πόιστι, Γιούσι Βάτανεν, Αλίνα Τομνίκοφ.

Διάρκεια: 81 λεπτά.

Το περιοδικό Αθηνόραμα είχε γράψει για την ταινία "Πεσμένα Φύλλα" παραγωγής 2023: "Λιτά, αλλά πολύχρωμα πλάνα, σινεφιλία, χιούμορ, πολλά πολλά τραγούδια και η πιο μελαγχολική αλλά και αισιόδοξη ιστορία αγάπης: μια χαμηλόφωνη σινε-μπαλάντα για όλες τις φθινοπωρινές καρδιές".

Η προβολή στην παραλία Προαστείου

Η ταινία το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου προβλήθηκε στην παραλία Προαστείου, με τους ήρωες του Καουρισμάκι, την Άνσα και τον Χόλαπα, να ενσαρκώνουν και να αφηγούνται την ιστορία δύο μοναχικών ανθρώπων, μιας υπαλλήλου super market και ενός εργάτη, που συναντιούνται τυχαία στο Ελσίνκι και παλεύουν να βρουν τον έρωτα ανάμεσα σε εμπόδια, ατυχίες και χαμένα τηλέφωνα.

Οι φίλοι του κινητού κινηματογράφου παρακολούθησαν ένα love story, με τα στοιχεία της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ελπίδας και του σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων να συνυπάρχουν.

Η ταινία έχει κερδίσει το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και αποτελεί το τέταρτο μέρος της άτυπης «τριλογίας των προλετάριων» του σκηνοθέτη.

Η είσοδος στις προβολές είναι δωρεάν.