Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες Αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες, προκαλώντας ισχυρές ταλαντώσεις σε κτίρια στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην παράκτια πόλη Πουέρτο Μαδέρο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Μετά την ισχυρή δόνηση, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο εκδήλωσης τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Πηγή: Reuters