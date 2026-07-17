Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης, στα Καλάβρυτα

Θα συμμετέχει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 11 το πρωί σε εκδήλωση
Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, θα συμμετέχει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 11 το πρωί σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Σάκης Αρναούτογλου, εκ μέρους της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος με θέμα “Η Ύπαιθρος του Αύριο: Να μένεις, να παράγεις και να ζεις στον τόπο σου”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Καλάβρυτα της ορεινής Αχαΐας, στο Kalavrita Canyon Hotel & Spa.
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