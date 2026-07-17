Τροχαίο στη Χαλκιδική: Εκκληση για βοήθεια με στόχο τον επαναπατρισμό των σορών της οικογένειας από τη Μολδαβία

Εκκληση για οικονομική στήριξη, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού των σορών των τριών ατόμων από τη Μολδαβία που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει ο Δήμος Στρασένι της Μολδαβίας, από όπου καταγόταν η οικογένεια.

Πρόκειται για τον πατέρα, τη μητέρα και το έξι μηνών βρέφος που σκοτώθηκαν ενώ μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 7χρονο κορίτσι που κατάφερε να διασωθεί.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με τη συνδρομή της πρεσβείας της Μολδαβίας, εντοπίστηκε και ενημερώθηκε η θεία της 7χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αναλάβει την κηδεμονία της.

Στο μεταξύ, η 7χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα, ενώ αιμοδυναμικά, πνευμονολογικά και νευρολογικά η κατάστασή της κρίνεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς.

Σε σύσκεψη που ολοκληρώθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι, κρίθηκε πολύ πιθανή μια νέα χειρουργική επέμβαση, στην περίπτωση της οποίας θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η συναίνεση συγγενικού προσώπου της 7χρονης. Νωρίτερα, οι γιατροί του Ιπποκράτειου νοσοκομείου προχώρησαν σε συρραφή της γνάθου της ανήλικης, ωστόσο τα πολλαπλά κατάγματα που φέρει είναι κάτι που τους προβληματίζει.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται εκείνο της νεκροψίας-νεκροτομής στις τρεις σορούς.