Το βραβευμένο μιούζικαλ "La La Land" επιστρέφει στους κινηματογράφους

Η ταινία "La La Land" θα επαναπροβληθεί στους κινηματογράφους, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία της, όπως ανακοινώθηκε από τη Lionsgate.

Στην ταινία "La La Land" σε σκηνοθεσία του Damien Chazelle, πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν ως Μία, μια ελπιδοφόρα ηθοποιός που μετακομίζει στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει τον Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ ) σε ένα τζαζ μπαρ και έχουν ένα ρομαντικό ειδύλλιο στο Λος Άντζελες.

Ο Ντάμιεν Σαζέλ έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία "La La Land". Συνέθεσε επίσης την πρωτότυπη μουσική με τον Τζάστιν Χόργουιτς (Justin Hurwitz).

Ο Σαζέλ είχε αναφέρει για την ταινία: «Για μένα, ήταν σημαντικό να φτιάξω μία ταινία για τους ονειροπόλους. Για δύο ανθρώπους που έχουν αυτά τα τεράστια όνειρα που τους καθοδηγούν και τους καθορίζουν, και είναι αυτά ακριβώς τα όνειρα που τους ενώνουν αλλά και τους χωρίζουν».

Η παραγωγή μιας αυθεντικής 40s-50s ταινίας με σύγχρονη ματιά ήταν μία δύσκολη υπόθεση. Αρχικά, ήταν η μουσική, οι στίχοι και η ενορχήστρωση. Στη συνέχεια ήταν οι ηθοποιοί που έπρεπε να μάθουν τα τραγούδια και τα χορευτικά κομμάτια και, τέλος, ήταν όλα τα οπτικά στοιχεία που ολοκληρώνουν αυτή τη μαγική αίσθηση: ο φωτισμός, τα σκηνικά, η γκαρνταρόμπα. «Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του παλιομοδιτικου Χολιγουντιανού μιούζικαλ. Ένα από τα βασικά στοιχεία ήταν η εύρεση του τέλειου ζεύγους, όπως ήταν κάποτε ο Φρεντ Αστέρ και η Τζίντζερ Ρότζερς ή ο Μπόγκαρντ και η Μπακόλ. Δε μπορούσα να φανταστώ κάποιους άλλους, εκτός από τον Γκόσλινγκ και την Στόουν γι’ αυτούς τους ρόλους», είχε πει ο Σαζέλ.

Να θυμίσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία που γνώρισε & μεγάλη εμπορική επιτυχία (παγκόσμιες εισπράξεις 523 εκατ. δολαρίων) υπήρξε υποψήφια για 14 Όσκαρ στην απονομή του 2017, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του "Τιτανικού" και του "Όλα για την Εύα", κερδίζοντας τελικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν. Θα θυμάστε και το λάθος που έγινε στο Όσκαρ καλύτερης ταινίας που αρχικά διαβάστηκε από τους παρουσιαστές Γουόρεν Μπίτι και Φέι Νταναγουέι πως νικητής ήταν το «La la land» για να διορθωθεί λίγο μετά πως το Όσκαρ καλύτερης ταινίας πήγαινε τελικά στο φιλμ "Moonlight" του Μπάρι Τζένκινς.

Στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το «La la land» είχε δύο (2) υποψηφιότητες, με το υπέροχο "City of Stars" με την ερμηνεία του Ράιαν Γκόσλινγκ, τελικά να κερδίζει το Όσκαρ (και τη Χρυσή Σφαίρα λίγες μέρες νωρίτερα).

Όπως διαβάσαμε, οι προβολές της όμορφης, ρομαντικής ταινίας θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου.

Το «La la land» είχε προβληθεί πριν περίπου δέκα χρόνια με μεγάλη επιτυχία & στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ