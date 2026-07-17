Μαζική έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου - Στο «κόκκινο» οι δρόμοι, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία

Οι αδειούχοι του Ιουλίου εγκαταλείπουν σταδιακά την Αθήνα, με τηνεπιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες ανυπομονούν να φτάσουν σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, σηματοδοτώντας έτσι την κορύφωση της καλοκαιρινής εξόδου.

Στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα. Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14.

Η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυξάνεται καθημερινά, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της. Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν με ταξιδιώτες που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δημιουργώντας εικόνες έντονης κινητικότητας αλλά και αισιοδοξίας για την τουριστική περίοδο.

Οι λιμενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επιβατών που επιλέγουν τον Πειραιά ως αφετηρία του ταξιδιού τους προς τα ελληνικά νησιά.

Έντονο το μποτιλιάρισμα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου

Η έξοδος των πρώτων αδειούχων από την Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, τη Μεσογείων, την Κηφισίας, την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, την Αττική Οδό, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση έως την Παλλήνη, στη Λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη έως τον Χολαργό, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της αυξημένης αναχώρησης ταξιδιωτών προς τα νησιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Μαρόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).